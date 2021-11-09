PTT 1. Lig'den Bundesliga'ya
Türk futboluna kazandırdığı yetenekli futbolcuları bir bir piyasaya süren PTT 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Burak İnce'yi Budesliga'dan Arminia Bielefeld'e verdi.
Spor 09.11.2021, 23:13
Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld, Altınordu'dan transfer yaptı. Arminia Bielefeld, Altınordu'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'yi transfer ettiğini açıkladı.
Bielefeld, Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Burak İnce 2015 yılından bu yana Altınordu altyapısında forma giyiyordu.
Son yıllarda altyapısından yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Altınordu, daha önce Avrupa'ya Çağlar Söyüncü, Yiğit Emre Çeltik ve Cengiz Ünder gibi altyapısında yetişen oyuncuları tanıtmıştı.
Kaynak: Futboo.com
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