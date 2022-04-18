PSV'nin kupa özlemi son buldu
Hollanda Kupası finalinde Ajax'ı 2-1 mağlup eden PSV, 10 yıl sonra bu kupayı kazandı.
Spor 18.04.2022, 01:14
Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan finalde, 9 şampiyonluğu bulunan PSV ile geçen yıl da dahil kupayı 20 kez müzesine götüren Ajax karşılaştı.
Ajax, Gravenberch'in 23. dakikada attığı golle öne geçti. Fakat PSV, Gutierrez'in 48 ve Gakpo'nun 50. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
PSV, 2012'den bu yana ilk, tarihindeki 10'uncu Hollanda Kupası şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: AA
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