PSG, zor da olsa kazandı: 1-2

Ligue 1'in 14. haftasında PSG, konuk olduğu Lorient karşısında 9. dakikada Neymar'ın golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

Maçın 53. dakikasında Lorient, Teremas Moffi'nin golü ile 1-1 eşitliği yakaladı. PSG, Danilo Pereira'nın 81. dakikada attığı gol ile maçtan galip gelmesini bildi.

Yoluna namağlup devam eden lider PSG, puanını 38 yaptı. Lorient ise 27 puanda kaldı.