PSG, zor da olsa kazandı: 1-2
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lorient karşısında 2-1 galip gelerek puanını 38'e çıkardı.
Spor 06.11.2022, 17:51
Ligue 1'in 14. haftasında PSG, konuk olduğu Lorient karşısında 9. dakikada Neymar'ın golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla sona erdi.
Maçın 53. dakikasında Lorient, Teremas Moffi'nin golü ile 1-1 eşitliği yakaladı. PSG, Danilo Pereira'nın 81. dakikada attığı gol ile maçtan galip gelmesini bildi.
Yoluna namağlup devam eden lider PSG, puanını 38 yaptı. Lorient ise 27 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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