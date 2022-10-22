PSG, zayıf rakibini 3 golle geçti: 0-3
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Ajaccio 3-0 mağlup etti.
Spor 22.10.2022, 00:20
Lider PSG, ligin 12. hafta açılış mücadelesinde Ajaccio'ya konuk oldu.
Christophe Galtier'in öğrencileri, 24 ve 82. dakikalarda Kylian Mbappe, 78. dakikada da Lionel Messi'nin golleriyle galibiyete uzandı.
PSG, bu sonucun ardından puanını 32'ye yükseltirken, küme düşme hattındaki ev sahibi ekip 8 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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