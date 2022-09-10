PSG tek golle: 1-0

Fransa Ligue 1 7. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, sahasında Brest ile karşılaştı.



Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi PSG 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Neymar kaydetti.



Brezilyalı süper yetenek attığı bu golle tüm organizasyonlarda skor katkısını 17'ye çıkardı (10 gol, 7 asist).



Brest'te bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani 70. dakikada kazanılan penaltı atışında kaleci Donnarumma'yı geçemedi.



Bu sonuçla PSG puanını 19'a çıkardı ve haftayı Lens'in 2 puan önünde lider tamamlamayı garantiledi. Brest ise 5 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lyon'a konuk olacak. Brest ise AC Ajaccio ile karşı karşıya gelecek.