Premier Lig maçında Göztepe sürprizi
İngiltere'de oynanan Southampton-Manchester United maçında skorborda Göztepe Kulübü'nün logosu yansıtıldı.
Spor 27.08.2022, 17:55
Premier Lig'de Southampton'ın sahasında Manchester United'ı konuk ettiği maçta Göztepe sürprizi yaşandı.
Maç oynanırken St Mary Stadyumu'nun skorborduna, "Sport Republic ailesine hoş geldin" ifadesiyle sarı-kırmızılı kulübün logosu yansıtıldı.
Bu anın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bilindiği üzere Göztepe'yi satın alan Sport Republic şirketi, aynı zamanda Southampton'ın da hisselerini elinde bulunduruyor.
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