Premier Lig ekibi Enner Valencia'nın peşinde

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertli takımda, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Wolverhampton Enner Valencia'ya talip oldu

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia’ya, Premier Lig’den Wolverhampton talip olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin devre arasında 32 yaşındaki golcü oyuncu için teklif yapacağı belirtildi.

Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Ekvadorlu golcünün performansından memnun ve devre arasında bırakmayı düşünmüyor.

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada, 7 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.