Pozisyon kırmızı kart mı?

Merkez Hakem Kurlu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Süper Lig'de görev yapan hakemlerle bir toplantı yaptı. 8 haftalık sürecin değerlendirildiği bu toplantıda Uilenberg hakemlere, "Çok hata yapıyorsunuz, kendinizi düzeltin" uyarısında bulundu.

Karşılaşmalarda yaşanılan kritik pozisyonlar üzerinden değerlendirmeler yapan 71 yaşındaki tecrübeli isim, hakemlerle tek tek konuştu.

"Karar doğru"

Akşam'da yer alan habere göre Uilenberg, Beşiktaş-Sivasspor maçında Josef de Souza'nın rakibine yaptığı ve tartışma çıkartan pozisyonla ilgili, mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etti. Jaap Uilenberg, "Doğru bir karar vermişsin. Pozisyon gereği olan bir müdahale o yüzden sarı kart yeterli, kırmızı olmaz" ifadesini kullandı.