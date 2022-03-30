Portekiz ve Polonya, Katar biletini kaptı
Portekiz ve Polonya, rakiplerini 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Spor 30.03.2022, 00:40
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Polonya, İsveç'i 2-0, Portekiz de Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Portekiz'in Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendiği maçtaki goller, 32. ve 65. dakikada Bruno Fernandes'den geldi.
Polonya, İsveç'i 2-0 yendiği maçta ise, 50. dakikada penaltıdan Lewandowski'nin ve 72. dakikada Zielinski'nin gollleri skoru belirledi.
Bu sonuçlarla, Polonya ve Portekiz, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Galler ise İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
Kaynak: AA
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