Portekiz'in Türkiye maçı kadrosu belli oldu

2022 Dünya Kupası play-off'larında A Milli Takım, Portekiz ile eşleşti. Portekiz aday kadroyu açıkladı.

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Portekiz'in aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Fernando Santos'un ekibinde 3 eksik var.

Portekiz'in aday kadrosunda, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Joao Felix gibi yıldızlar yer alıyor. Sakatlıkları süren Ruben Diaz, Renato Sanchez ve Nelson Semedo ise 25 kişilik kadroda yok. Teknik direktör Fernando Santos "Kadroda kimin olup olmadığını konuşmak anlamsız. Çağırdığım tüm oyunculara güveniyorum" dedi.

Portekiz'in kadrosu:

Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patricio, Cedric Soares, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Gonçalo Inacio, Jose Fonte, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Matheus Nunes, Otavio Menteiro, Bernardo Silva, Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Joao Felix, Rafael Leao

Portekiz - Türkiye maçı ne zaman?

Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü Dragão Stadyumu'da 22.45'te karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulü oynanacak karşılaşmada galip gelen taraf İtalya - Makedonya eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.

Kaynak: NTVSPOR