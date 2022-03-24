Portekiz'in hocası Fernando Santos'tan dikkat çekici Türkiye yorumu

Portekiz-Türkiye maçı öncesinde ev sahibi ekibin basın toplantısı tamamlandı. Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, final gibi bir maç oynayacaklarını belirtirken Türk Milli Takımı'nı çok kaliteli olarak nitelendirdi. Santos, 'Türkler kalpleriyle oynayacaklardır' dedi.

İşte Santos'un açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Yarın Türkiye karşısında futbolcularımın 11 milyon vatandaşımız için oynayacaklarını biliyorum. Verebileceğimizin en iyisini vereceğiz."

-"Türkiye maçı bir nevi final maçı. Son maçta kaybetmemiz rağmen, tamamen pozitif düşünce ile çıkacağız maça. Başka türlü iki maç oynamayı hedefliyoruz burada. Kupaya gitmeliyiz."

-"Türkiye maçına odaklandık. Takım ne yapması gerektiğini biliyor. Türk futbolu harika bir yere sahip ve kaliteli futbolcuları var. Agresif bir yapıda kalpleriyle oynuyorlar."