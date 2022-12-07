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Portekiz'den İsviçre'ye yarım düzine gol

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup etti ve son çeyrek finale yükseldi.

Spor 07.12.2022, 00:18
Portekiz'den İsviçre'ye yarım düzine gol

Portekiz'in golleri Ramos (3), Pepe, Guerreiro ve Leao'dan geldi. İsviçre'ye 3 gol atan Ramos, Katar 2022'de hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Portekiz, çeyrek finalde İspanya'yı eleyen Fas ile karşılaşacak. Portekiz-Fas çeyrek final mücadelesi, 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Portekiz, karşılaşmanın 17. dakikasında öne geçti. Joao Felix'ten aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Ramos, sol çaprazdan dar açıdan çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

İsviçre'nin gole yaklaştığı ilk pozisyon, 29. dakikada yaşandı. İsviçre'nin kaleyi cepheden gören bölgeden kazandığı frikik için topun başına Shaqiri geçti. Shaqiri'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Costa köşeye giden topu kornere çeldi.

33. dakikada Portekiz farkı 2'ye yükseltti. Bruno Fernandes'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerine gelen topa Pepe yükseldi, kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

İsviçre, 38. dakikada etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fernandes'in altıpas içine gönderdiği sert top, kaleci Costa'nın müdahalesiyle yükseklik kazandı, Freuler altıpas önünde kafayı vurdu, kaleciyi geçen topu, çizgi önünde Dalot uzaklaştırdı.

Portekiz'in ilk yarıdaki etkili ismi Ramos, 43. dakikada İsviçre kalesini bir kez daha yokladı. Savunma arkasına atılan topla İsviçre ceza sahasında buluşan Ramos'un yerden şutunda, kaleci Sommer meşin yuvarlağı soluna uzanıp kornere çeldi.

İsviçre'nin Türk asıllı oyuncusu Eray Cömert, ikinci yarının başında Schar'ın yerine oyuna dahil oldu.

Portekiz, ikinci yarıya da golle başladı. Golün adı yine Ramos'tu. 51. dakikada sağ kanattaki Dalot'un ön direğe yerden gönderdiği topa Ramos kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0. Portekiz 4. golü için de çok beklemedi. 55. dakikada Joao Felix, Ramos'a pasını attı, Ramos ceza sahasına hareketlenen Guerreiro'nun önüne pasını yolladı. Guerreiro ayak içiyle yaptığı vuruşla topu Sommer'in üzerinden ağlara gönderdi: 4-0.

İsviçre, 58. dakikada farkı 3'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan kornerde arka direğe seken topu Akanji yakın mesafeden ağlara yolladı: 4-1.

Ramos, 67. dakikada hat-trick yaptı. Joao Felix'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ramos, kaleci Sommer'in üzerinden topu aşırtarak fileleri havalandırdı: 5-1.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 74. dakikada Joao Felix'in yerine oyuna dahil oldu. Ronaldo, oyuna girerken tribünlerden büyük destek aldı.

Lusail Stadı'nda perdeyi kapatan isim ise Leao oldu. 87. dakikada oyuna dahil olan Leao, 90+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına girdi, açısını düzeltip ters köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-1.

- Pepe, Dünya Kupası'nın en yaşlı ikinci golcüsü oldu

Portekiz'in savunma oyuncusu Pepe, İsviçre'ye attığı golle Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü oldu.

Doğumunun üzerinden 39 yıl 238 gün geçen Pepe, 42 yıl 39 günlükken fileleri havalandıran Roger Milla'dan sonra Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci oyuncu unvanını elde etti.

Kaynak: AA
#Portekiz #İsviçre #Dünya Kupası
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