Pole pozisyonu Leclerc'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc elde etti.
Spor 10.09.2022, 18:45
Leclerc, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.161 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Monakolu sürücünün 0.145 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti.
53 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 10, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.
Kaynak: AA
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