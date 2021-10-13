Pjanic anlattı: 'Sadece bir saatim vardı'
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü oyuncu Miralem Pjanic, siyah-beyazlı takıma transferi hakkında konuştu. Katalan ekibinde forma süresi bulamadığı için yöneticilerin şaşırdığını ifade eden Pjanic, Beşiktaş'a transferinde karar vermek için sadece 1 saati olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic, siyah-beyazlı takıma transferinin perde arkasının anlattı. Hızlı karar vermek zorunda olduğunu ifade eden Boşnak oyuncu, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyledi.
"Ya Beşiktaş'a gidecektim ya da oynamayacaktım"
Fransız basınına konuşan Pjanic, "Her şey son dakikada gelişti. Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için sadece 1 saatim vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona’da kalacaktım. Barcelona’da kalırsam işer benim için değişmeyecekti. Koeman da değişmeyecekti. Oynamayacaktım" ifadelerini kullandı.
"Yöneticiler şaşırdı"
Koeman'ın kendisini oynatmak istemediğini belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Herhangi bir sebep göstermeden beni takımdan kesti. Futbol oynayamayacaktım. Oysa ben oynamak ve Barcelona’da neler yapabileceğimi insanlara göstermek istiyorum. Ayrılık kararı aldığımda yöneticiler beni aradı ve neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söyledi. Kararıma saygı duydular. Haziran ayında Barcelona’da yeniden görüşeceğiz" dedi.
Miralem Pjanic Beşiktaş formasıyla 5 maçta 3 asistle oynadı.
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|4
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|7
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