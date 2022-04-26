PFDK'ye sevkler
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Çaykur Rizespor, Altay, Adana Demirspor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ile GZT Giresunspor'u PFDK'ye sevk etti.
Spor 26.04.2022, 21:18
TFF'den yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor, Altay ile Adana Demirspor, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ile GZT Giresunspor saha olayları nedeniyle disipline gönderildi.
Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören Çaykur Rizesporlu futbolcu Fabricio Baiano, kural dışı hareketi, GZT Giresunspor mücadelesinde oyundan atılan VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz da hakareti nedeniyle PFDK'ye verildi.
Ayrıca Spor Toto 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Altaş Denizlispor, Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor da farklı gerekçelerle disiplin kuruluna verildi.
Kaynak: AA
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|32
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|41
|13. Altınordu
|33
|41
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|32
|40
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|32
|39
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|38
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|32
|37
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|32
|35
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