PFDK'den kulüplere cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Atakaş Hataysporlu bazı taraftarların, ligde Medipol Başakşehir ile oynadıkları karşılaşmada neden oldukları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edildiği belirtildi.

Yukatel Kayserisporlu bazı taraftarların da ligdeki Froport TAV Antalyaspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edildiği aktarıldı.

Kurulun, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, ve Yukatel Kayserispor'a 32'şer bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

Atakaş Hatayspor'un, Eyüpsporla oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle 15 bin lira para cezasına çarptırıldığı vurgulandı.

Trabzonspor'a ise ligde Adana Demirsporla oynadıkları mücadelede stadyuma usulsüz seyirci alımından dolayı 150 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

PFDK'nin, Galatasaray'a da Altay maçı sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle de 32 bin olmak üzere toplamda 182 bin lira para cezası verdiği bildirildi.