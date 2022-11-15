PFDK'den hükmen mağlubiyet cezası

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Şanlıurfaspor ile oynadığı ve 5-0 kaybettiği karşılaşmada cezalı futbolcu oynatmasından dolayı Altaş Denizlispor'a 5-0 hükmen mağlubiyet cezası verdiği bildirildi.

Cezalı olmasına rağmen maçta görev yapan Altaş Denizlispor futbolcusu Emre Furtana'ya da 4 maç men cezası uygulandığı belirtildi.

Aynı müsabakada Altaş Denizlispor görevlisi Hikmet Olgun'a da cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası verildiği kaydedildi.