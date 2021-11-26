PFDK'den Fatih Terim'e ağır ceza

PFDK, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'i 5 maçla cezalandırdı.

Verilen cezalar şöyle:

Galatasaray - 271 bin TL ve ihtar Burak Elmas - 30 bin TL Rezan Epözdemir - 125 bin TL ve 3 ay, 21 gün hak mahrumiyeti Fatih Terim - 5 maç ve 29 bin 500 TL Trabzonspor - 125 bin TL