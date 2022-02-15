PFDK'den ağır cezalar
PFDK, disipline sevk edilen futbolcular hakkına verilen kararları açıkladı. Buna göre Fatih Kurucuk 5, Uğur Demirok ise 3 maç men cezası ile cezalandırıldı.
Spor 15.02.2022, 21:38
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta çift sarı kart görmesi, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka hakemine yönelik hakareti gerekçeleriyle kurul, Fatih Kurucuk'a toplam 5 maç men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.
Yukatel Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası aldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un oyuncusu Lokman Gör de kupada Demir Grup Sivaspor ile oynanan karşılaşmada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan menedildi.
Kaynak: AA
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