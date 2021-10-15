Pereira'dan hız önlemi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hafta sonunda karşılaşacakları Trabzonspor’un hızlı kontra ataklara çıkabilen bir takım olduğu konusunda uyarılarda bulunarak, takım savunmasının önemine vurgu yaptı.

Portekizli teknik adam, top kaptırıldığında anında baskıyla geri kazanılmasını istedi. Pereira oyuncularına şut emri vererek, “Uygun pozisyonlarda bulduğunuzda kaleye şut çekin. Topu takip edin. Dönen toplarda etkili oluruz” dedi.

İki isme önlem alınacak

Trabzonspor’u orta sahada etkisiz hale getirmek isteyen Pereira bu mevkide üstünlüğü ele almaları halinde istediği sonucu alacaklarını düşünüyor. Hamsik'in sakatlığı nedeniyle oynamayacak olmasını avantaj olarak gören Pereira, Nwakaeme ve Cornelius’a özel önlem alacak ve sıkı markaj uygulanacak. Takım olarak topun olduğu her bölgede kalabalık olunması ve rakibe boş alan bırakılmaması konusunda da oyuncularını uyardı.

Gustavo özel görev üstlenecek

Trabzonspor maçında savunmanın önünde forma giyecek Gustavo ve yanında oynayacak takımın kilit isimleri özel görevler üstlenecek. Brezilyalı oyuncu, savunma ve orta alana yakın oynayacak. Gustavo’nun yanında görev yapacak isim de bu görevi paylaşacak. Kanatlar ve stoperde görev yapacak futbolcular da bu ikiliye yardım edecek.