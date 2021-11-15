Pereira biletleri kesti! Gidiyorlar

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallanırken aynı zaman Portekiz'den transfer ettiği 25 yaşındaki Miguel Crespo da beklenileni veremedi.

Sarı-lacivertli takımda istenilen seviyeye ulaşamayan Miguel Crespo ve Max Meyer ile yolların ayrılması bekleniyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Crespo’nun kiralanacağı öğrenildi.

Sosa, Zajc ve Pelkas gidebilir

Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc için ise gelen tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Jose Sosa’nın da ayrılacak isimler arasında adı geçiyor. Bu arada Dinamo Moskova’nın Pelkas için 8 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığı da belirtildi.