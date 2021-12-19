Pereira Ali Koç'u savundu: "Hak etmiyor"

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş 'ı konuk eden Fenerbahçe , sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde 28 puanla 5. sırada haftayı kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

'Takımım camiamızın hak ettiği şekilde savaştı'

Takımının başkan, taraftar ve camianın hak ettiği şekilde savaştığını belirten Pereira, ''Bugün, takımım her şeyi yaptı. Ama futbol maalesef böyle. Aynı oyuncuyu iki kez boş bırakıp gol yedik. Takımım bugün; başkanımızın, taraftarımızın, camiamızın hak ettiği şekilde savaştı. Maalesef istediğimiz sonuç mümkün olmadı.'' dedi.

'Başkanımız bu tepkileri hak etmiyor'

Ülker Stadı'nı tıklım tıklım dolduran Fenerbahçeli taraftarların maç sonrası yönetimi ve Başkan Ali Koç'u istifa etmesiyle ilgili de konuşan Portekizli teknik adam, ''Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum. Bizim gibi takımın kazanmasını istiyorlardı. Bu tepkiyi doğal karşılıyorum. Ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Çünkü gerçekten bu kulüp için her şeyini veriyor. Takımı, hocayı, futbolcuları sürekli destekliyor. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Birlik olmamız lazım. Bölünürsek hiçbir şey kazanamayız. Bu şekilde savaşmaya devam etmemiz gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.