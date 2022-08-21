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Pendikspor uzatmalarda kazandı: 1-0

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Pendikspor, kendi sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Spor 21.08.2022, 19:53
Pendikspor uzatmalarda kazandı: 1-0

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Altay ile karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren gol 90+7'nci dakikada Görkem Bitin'in şık kafa vuruşuyla geldi. 

Bu sonucun ardından Pendikspor 4 puana yükselirken, Altay henüz puanla tanışamadı. 

Kaynak: TRT Spor

#Pendikspor #Altay #Spor Toto 1. Lig
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