Penaltıyı taca attı herkesi şaşırttı

Nijerya'da oynanan Ogun State FA Cup finalinde şampiyonu belirleyen penaltılar, tartışmaları da beraberinde getirdi. İki takım arasındaki mücadelede eşitlik bozulmayınca kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Ijebu United'ın kullandığı ilk penaltı vuruşunda Remo Stars kalecisi yerinden kımıldamadı. Ardından penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Remo Stars oyuncusu da topu taca yolladı. Penaltılarda rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Ijebu United kupanın da sahibi oldu.

If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is.



Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress??



This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United



