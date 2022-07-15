Penaltıyı taca attı herkesi şaşırttı

Nijerya'da oynanan Ogun State FA Cup finalinde şampiyonu belirleyen penaltılar, tartışmaları da beraberinde getirdi. İki takım arasındaki mücadelede eşitlik bozulmayınca kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Ijebu United'ın kullandığı ilk penaltı vuruşunda Remo Stars kalecisi yerinden kımıldamadı. Ardından penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Remo Stars oyuncusu da topu taca yolladı. Penaltılarda rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Ijebu United kupanın da sahibi oldu.

If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is.



Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress??



This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United



pic.twitter.com/Mef2oU2gd1 — Ibukun Aluko (@IbkSports) July 14, 2022

TWITTER'DA "ŞİKE" İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI

Nijeryalı spor yazarı ve podcast yayıncısı Ibukun Aluko, iki penaltının görüntülerini Twitter hesabından, "Bu şike değilse nedir bilmiyorum" mesajıyla paylaştı. Konuya ilişkin iki kulübün yöneticileriyle de görüşeceğini belirten Aluko'nun attığı tvit kısa sürede 45 bin beğeni ve 17 bin retweet aldı. Aluko, daha sonra yaptığı açıklamada ise Remo Stars oyuncularının hakem yönetimini protesto için üç penaltıyı kasıtlı olarak kaçırdığı, Remo Stars kalecisinin de bu nedenle penaltıda hareketsiz kaldığı bilgisini paylaştı.

I found out that Remo stars players deliberately threw away their first 3 spot kicks and their Goalkeeper also remained motionless when the opponents took theirs as a MARK OF PROTEST for the unfair officiating in the game. — Ibukun Aluko (@IbkSports) July 14, 2022

Kaynak: Akşam