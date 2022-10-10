Penaltıyı kullandı ve bacağını tuttu: Durumu çok kötü
Hafta sonunda oynanan Roma-Lecce maçında sakatlanan Paulo Dybala, Dünya Kupası'nı kaçırabilir.
Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Turnuva öncesi Arjantin'e kötü haber Dybala'dan geldi.
İtalya Serie A'da Roma forması giyen Arjantinli yıldız, hafta sonu oynanan Lecce maçında sakatlandı. Takımının ikinci golünü penaltıdan atan Dybala, vuruşundan hemen sonra bacağını tutmuş ve oyundan çıkmıştı.
Mourinho: "Dybala'nın sakatlığı düşündüğümden daha kötüymüş"
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Dybala'nın sakatlığı kötü diyordum ama çok kötü değildir diye umuyordum. Sonra doktorlara ve Paulo'yla görüştüm, düşündüğümden daha kötüymüş" ifadesini kullandı.
Portekizli çalıştırıcı, "Deneyimlerime göre Dybala'nın 2023'den önce sahaya dönmesi zor görünüyor” dedi.
Yıldız oyuncunun, kas sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırması olası görünüyor. Bu sezon 11 resmi maça çıkan Arjantinli, 7 kez fileleri havalandırdı, 2 gol pası verdi.
Kaynak: TRT Spor
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