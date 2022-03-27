Pena, gelecek sezon A takımda
Mundo Deportivo'daki haberde, Pena'nın Galatasaray'da gösterdiği performansla gelecek sene Barcelona'nın A takımında yer alacağına yer verildi.
Ara transfer döneminde Barcelona'dan Galatasaray'a kiralanan Inaki Pena, gelecek sezon Katalan ekibinden ayrılmayabilir.
Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Pena'nın Galatasaray'da gösterdiği performansla Ter Stegen için ciddi bir alternatif olarak görüldüğüne dikkat çekilirken İspanyol kalecinin gelecek sezon A takım kadrosuna yer almasının beklendiği ifade edildi.
Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Inaki Pena, kalesinde 9 gol gördü.
Ekonomik kararla kadro planlamasını etkiliyor
Haberde, Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle kaleci transferine para harcamak istemediği ve bu sebeple Inaki Pena'yı takımda tutmak istediği belirtildi.
Ek olarak Barcelona'nın ikinci kaleci olarak altı ismi gündemine aldığı ifade edildi. Katalan temsilcisinin Illan Meslier, Bartlomiej Dragowski, Yassine Bounou, Bono, Maarten Vandevoordt ve Alban Lafont için görüşmeler yaptığı kaydedilirken bu isimlerin hepsini kontratı olması sebebiyle Barcelona'nın daha ekonomik yollara yöneleceği vurgulandı.
Liste yer alan 6 isim için 2022/23 sezonun ardından resmi görüşmelerin yapılacağı belirtildi.
Kaynak: NTVSPOR
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