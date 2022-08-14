Pelkas İngiltere yolcusu
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ı istiyor. Son karar Pelkas'ın.
Spor 14.08.2022, 17:19
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda... İngiltere Championship temsilcisi Hull City, sarı-lacivertli ekipte kadroda kendine yer bulmakta zorluk çeken 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'a talip oldu.
İki kulüp, Yunan futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Gözler Pelkas'a çevrildi. Yunan orta sahanın son kararı bekleniyor.
Pelkas, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 67 resmi maçta 13 gol atıp, 8 de asist yaptı.
Kaynak: TRT Spor
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