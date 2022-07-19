Pedro Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Joao Pedro'yu İstanbul'a getirdi. Brezilya asıllı İtalyan futbolcuyu Galatasaray da istiyordu.
Spor 19.07.2022, 11:51
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Pedro, sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
Pedro, İtalya'nın Palermo kentinden kalkan özel uçakla saat 09.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.
Ailesiyle birlikte gelen Pedro'yu Fenerbahçeli yetkililer karşılarken, oyuncu ve ailesi kendileri için ayarlanan araçla havalimanından ayrıldı.
Galatasaray'ın da istediği Joao Pedro'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atması bekleniyor.
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