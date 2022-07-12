Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu'ndan "tekme tokat" pozu

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma yaşandı.

Kısa süren tartışmanın yankıları hızla yayılırken her iki futbolcu da üst üste sosyal medya paylaşımlarıyla açıklamada bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ne dedi?

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'fiziki şiddet içeren kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir."

Patrick van Aanholt ne dedi?

"Kerem ile yaşadığımız ufak gerginlik, sahanın içinde kalması gerekirken, abartılı haberler ile yanlış şekilde yayılmıştır. Kerem, benim kardeşim ve yol arkadaşımdır. Hedefimiz, Galatasaray'ın başarısı olup; aramızda husumet bulunmamaktadır."

"Tekme tokat kavga etmişiz gibi çek"

Açıklamaların ardından Kerem Aktürkoğlu, Patrick van Aanholt ile birlikte poz verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Kerem paylaşımına, "Herkes inanmak isteyeceği şeye inanacaktır. Önemli olan arkadaşların birbirleri için ne hissettiğidir. Tekme tokat kavga etmişiz gibi çek" notunu ekledi.

Ardından Van Aanholt da bu sözlere yanıt olarak, "Seni seviyorum kardeşim" ifadelerini kullandı.