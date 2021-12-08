Paris'te tarihi maç

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda grupların 6. ve son haftasına iki maçla başlandı.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, A Grubu maçları tamamlandı.

Leipzig, evinde gruptan lider çıkmayı önceden garantileyen Manchester City'yi 2-1 yenerek sürprize imza attı.

Almanya ekibinin gollerini 24. dakikada Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva kaydetti. 83. dakikada Kyle Walker'in doğrudan kırmızı kart gördüğü İngiltere temsilcisinin tek golünü ise 76. dakikada Riyad Mahrez attı.

Puanını 7'ye çıkaran Leipzig, grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam etme hakkı elde etti.

PSG yıldızlarıyla kazandı

Grup ikincisi olarak son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Paris Saint-Germain (PSG) ise ağırladığı Club Brugge'ü yıldız oyuncularının golleriyle farklı yendi.

Kylian Mbappe 2. ve 7. dakikalarda, Lionel Messi 38. ve 76. dakikalarda (ikincisi penaltıdan) ağları sarsarak Fransa temsilcisinin sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı. Grubu son sırada tamamlayarak Avrupa arenasına veda eden Belçika ekibinin tek golünü, 68. dakikada Mats Rits kaydetti.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 30'uncu golünü Club Brugge filelerine gönderen Mbappe, 22 yaş 352 gün ile bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu. Messi ise turnuvada 38 farklı takıma gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.