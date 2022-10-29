Paris'te 7 gol
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), iki kez geriye düştüğü maçta Troyes'i 4-3 mağlup etti.
Spor 29.10.2022, 20:31
Ligue 1'in 13. haftasında PSG, sahasında Troyes ile karşılaştı.
Ev sahibi takım, Carlos Soler'in 24, Lionel Messi'nin 55, Neymar'ın 62 ve Kylian Mbappe'nin penaltıdan 77. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Troyes adına 3 ve 52. dakikalarda Mama Balde, 88. dakikada Ante Palaversa'nın kaydettiği goller, puan için yeterli olmadı.
Yoluna namağlup devam eden lider PSG, puanını 35 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Troyes ise 13 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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