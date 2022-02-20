Paris Saint-Germain sezonun ikinci mağlubiyetini aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 25'inci haftasında, sahasında PSG’yi ağırlayan Nantes, karşılaşmaya golle başladı. Ev sahibi takım, 3'üncü dakikada Randal Kolo’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Merlin’in 15'inci dakikada ve Blas’in 45+5'inci dakikada penaltıdan attığı gollerle fark 3’e çıktı.

Karşılaşmanın 46'ıncı dakikasında Lionel Messi’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Neymar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Neymar'ın 59'uncu dakikada kullandığı penaltı vuruşunu ise Nantes kalecisi Alban Lafont kurtardı.

Mücadeleyi 3-1 kaybeden PSG, bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü.

Türk asıllı hakem Hüseyin Ocak, karşılaşmanın hakemi Mikael Lesage'ın yardımcıları arasında yer aldı.

Sezonun ikinci mağlubiyetini alan PSG, 59 puanla liderliğini sürdürdü. Nantes ise puanını 38'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.