Paixao Beşiktaşlı yıldız konusunda uyardı: "Topu ayağına aldığında dua edin"
Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao, Beşiktaş-Sporting maçı öncesi ülkesinin basınına siyah-beyazlı takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli futbolcunun Miralem Pjanic'le ilgili yorumları dikkati çekti.
Süper Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Marco Paixao, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le oynayacağı maçla ilgili O Jogo'ya açıklamalar yaptı.
"Türkiye'nin en iyi takımı"
Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu ifade eden 37 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş, Türkiye'nin son şampiyonu ve bana göre Türkiye'nin en iyi takımı. Sakat oyuncuları geri döndü. Bana göre en iyi kadro Beşiktaş'ta" ifadelerini kullandı.
"Pjanic topu ayağına aldığında dua edin"
Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic'in önlem alınamayacak bir oyuncu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Pjanic topu aldığında tek yapabileceğiniz şey dua etmek. Bu bile işe yaramayabilir" yorumunu yaptı.
"Batshuayi'nin bitiriciliği mükemmel
Siyah-beyazlıların gol yollarındaki en önemli silahı Michy Batshuayi'yi de değerlendiren Portekizli futbolcu, "Batshuayi'nin bitiriciliği mükemmel. Sporting savunması için maç boyu tehlike oluşturabilecek bir oyuncu" dedi.
"Beşiktaş savunmasını aşmak zor"
Beşiktaş'ın savunmasını da yorumlayan Paixao, "Beşiktaş'ın defansı çok güçlü. Savunma arkasına uzun toplar atarak hızlı hücum etmeliler. Bunun dışında Sporting'in Beşiktaş savunmasını aşması zor" şeklinde konuştu.
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