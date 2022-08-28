Pablo Perez'den jeneriklik gol
Newell's Old Boys forması giyen 37 yaşındaki futbolcu Pablo Perez, Puskas Ödülü'ne aday olabilecek bir gole imza attı.
Spor 28.08.2022, 15:41
Arjantin Premier Lig'inde oynanan maçta Newell's Old Boys, sahasında konuk ettiği Godoy Cruz'a 2-1 mağlup oldu.
Ev sahibi ekipte forma giyen orta saha oyuncusu Pablo Perez, attığı golle mücadeleye damga vurdu.
37 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşla topu 90'a göndererek fileleri havalandırdı.
Pablo Perez'in golü için sosyal medyada, "Puskas Ödülü'nü alır" yorumları yapıldı.
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