banner38

Özkan Sümer göçeli 1 yıl oldu

Trabzonspor'un ve Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefatının üzerinden 1 yıl geçti.

Spor 21.12.2021, 17:34
Özkan Sümer göçeli 1 yıl oldu

Kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde 22 Aralık 2020'de yaşamını yitiren Sümer'i yakından tanıyan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Serdar Bali, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Metin Bak ile bordo-mavili takımın unutulmaz futbolcularından Turgay Semercioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ali Sürmen, Özkan Sümer'in felsefesinin dürüsttük ve bilgiye dayalı olduğunu belirterek, "Eğer bilimsel yönü yoksa anlattıklarınız Özkan Sümer'den ilgi göremez. Rahmetli hocamızın kendine çok güveni vardı ve bu güven futbol ve toplumsal bilgisinden geliyordu. O nedenle de zaman zaman bu bilgilerini topluma verirken fıkralaştırırdı ve beyinlerde çok daha iz bırakırdı." dedi.

Özkan Sümer'in futbolda birçok görevde bulunduğuna işaret eden Sürmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bir taraftan da baktığınız zaman Trabzonspor futbolcusu Özkan Sümer, Trabzonspor teknik direktörü Özkan Sümer, Trabzonspor'un başkanlığını yapmış Özkan Sümer değil, Trabzon'la kalmamış Türkiye'ye mal olmuş. Başka takımlarda hocalık yapmış, milli takımda, federasyonda görev yapmış, bunların hepsi tesadüfen olmaz. Bugün TÜFAD'ın onursal başkanıdır. Bu kadar makam, sporla ilgili bu kadar etkin görev hiç kimseye tesadüfen verilmez. Bunun için ulusal ve uluslararası düzeyde bir bilgi birikiminizin olması lazım. İşte Özkan Sümer buydu."

Sürmen, Sümer'in, Trabzon'da ilk tel örgüleri kaldıran kişi olduğunu kaydederek, "Özellikle İstanbul basını kıyameti kopardı, 'Artık Trabzon'da kan gövdeyi götürür maçlarda.' Asla öyle bir şey olmadığı gibi Özkan Sümer'in Trabzonspor camiasına, Trabzon halkına güveni o kadar yüksek düzeydeydi ki onun o aldığı kararı Trabzon halkı kabul etti, uyguladı ve İstanbul'a ders olarak gönderdik. Bizden sonra da onlar kaldırdı." diye konuştu.

"Her insanın doğma ve yaşama süreci var." diyen Sürmen, " Özkan Sümer bazı yerlerde çok güzel tarif edilir. Maçka'da taşların üzerinde futbola başladı. Taşların üzerinde futbola başlayacağınız bir mahalle yok, mahalle statları da yok demek ki yeni Özkan Sümer'lerin özellikleri başka olacak. Daha farklı olacak ama felsefe olarak dürüstlük ve bilimselliği öne alırsanız yeni Özkan Sümer olursunuz. İsminiz farklı olur tabii Özkan Sümer'in yerine geçemezsiniz. Özkan Sümer gibi olursunuz." ifadesini kullandı.

Ali Sürmen, Sümer ile çok keyifli diyaloglarının bulunduğunu belirterek, "Şöyle keyifliydi, ikimiz de açık sözlüydük. Söylemek istediğimizi hiç eğmeden bükmeden söyleyen insanlardık. Bu nedenle bazen insanlar düz konuşanları 'Niye bunu dedi?' diye yargılar ama sonra söylenen söz haklı çıkınca da 'Evet yani, haklıymış.' derler. Konuşuyorduk açık sözlülüğümüzle. Trabzonspor'un menfaatinin önüne asla kişileri koymadı. Ben onun bu düsturunu da kendime ilke edinerek yürüyorum." dedi.

Serdar Bali: "Bilgili, görgülü, delikanlı bir adamdı"

Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Serdar Bali ise Sümer'in futbol adamlığının dışında filozof biri olduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri Özkan Sümer'i tanıdığını aktaran Bali, şöyle devam etti:

"Hiç kimsede yokken onda 4 tane ayakkabı vardı. Kuyruk yağı ile onları parlatırdı. 'Kazma' bir futbolcuydu. Bu kötü anlamda değil, güçlü stoperlere öyle denirdi. Futbolu seviyordu, İdmanocağı'nda, Trabzonspor'da oynadı. Altyapı antrenörlüğüne soyundu. Genel yapısında gençlere karşı sevgi vardı. Türkiye'de Beşiktaş'ta Serpil Hamdi Tüzün, Trabzonspor'da Özkan Sümer gibi kişiler altyapıyı çok büyüttü. İşe sarılır, etrafındakiler onu severdi. 'Trabzonspor altyapısında çok önemli işler yaptı.' diye biliniyor ama milli takımı da çalıştırdı. Antrenörlerin başında geldi. (Gülerek) Biz de onun döneminde oynadık, çok eziyet çektik ama şampiyon olduk. Özkan abi Türkiye'de rüştünü ispat etti, yürüdü. Bilgili, görgülü, delikanlı bir adamdı."

Serdar Bali, kendisinin futbolculuk döneminde Denizlispor'a kiralık olarak gittiğini, Sümer'in de sonradan takıma geldiğini ifade ederek, "Takımda bir futbolcu arkadaşım ev alacaktı, transfer taksitini alamamıştı kulüpten. Bankadaki parasını çekti, ona verdi. Yaptığını söylemeyen dürüst, düzgün bir adamdı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Bak: "7 kitabı bir anda okuduğunu söyleyebilirim"

Türkiye Futbol Antrenörleri Trabzon Şube Başkanı Metin Bak ise Sümer'in sadece futbol adamı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürekli kendini yenileyen, geliştiren, asla vazgeçmeyen, vazgeçilmez olan, hizmette de sınır tanımayan bir insandı. Nasıl tanımlayabilirim Özkan Sümer'i? Agresifliğini mi? Sevecenliğini mi? Trabzonspor aşkını mı? Milli duygularını mı? O kadar dolu insandı ki. Çok kitap okumuşluğunu değil de 7 kitabı bir anda masanın üstünde okuduğunu söyleyebilirim. Aynı anda okuyor ve notlar alıyor. Bilgisayarı 70 yaşından sonra öğrendi. Teknolojiyi inanılmaz kullandı. Kendini hep geliştirdi. Küçük şeylerle tanımlamak doğru değil. İyi bir insandı. Trabzon şehri, Trabzonspor için kendinden veren biriydi."

Sümer'in sürekli kendine yeni hedefler koyan ve bunları gerçekleştiren bir insan olduğunu vurgulayan Bak, "Kötü insanları, dedikoduyu sevmezdi. İyi bir yerelciydi. Trabzonspor'un yüzde 60 Trabzonlulardan oluşabileceğini söyleyen ve uygulayan biriydi. Küme düşme mücadelesi yapan takımı, sonraki sezon şampiyonluğa oynattı, kupayı kaldırttı. Bedava bileti, telleri, pankartları kaldırdı. 'Trabzon şehri birdir, ayrı pankartlar olmaz.' dedi. Stat onun döneminde tam dolu olurdu. Çünkü işleyişi doğruydu." dedi.

Semercioğlu: "Başarılarıyla, yaptıklarıyla Türk futboluna damga vurdu"

Trabzonspor'un eski futbolcularından Turgay Semercioğlu, Sümer ile hem futbolcu hem teknik adam yaşantısında birlikte çalıştığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Onunla şampiyonluklar yaşadık. Özkan Hoca onların grubu vardı. Gündüz Tekin Onay, Metin Türel, ismini sayamadığım Türk futboluna o zaman damga vurmuş antrenörler vardı. Milli takım seviyesinde bir araya gelip dünyada, Avrupa'da oluşan yeni trendleri Türkiye'de deneyen bir antrenördü, ufku o kadar genişti. Yenilikçiydi, idman çeşitlerinde farklılıklar vardı. Kendine has bir karakteri vardı. Başarılarıyla, yaptıklarıyla Türk futboluna damga vurdu. Milli takımda görev yaptı, her türlü antrenörlük, futbol seviyesini Özkan Hoca tattı. Bu kadar övgü ile bahsettiğim yenilikçi antrenör şu an aramızda yok. Allah rahmet eylesin."

Kaynak: AA
#Özkan Sümer #Trabzonspor #vefat
Yorumlar (0)
banner35
6
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Valencia 18 28
8. Barcelona 17 27
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8