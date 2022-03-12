Kariyerinde en son Bursaspor'da forma giyen milli futbolcu Özer Hurmacı futbolu bıraktı. Bu sezon herhangi bir takımda oynamayan futbol kariyerinde en son Bursaspor forması altında top koşturan 35 yaşındaki eski milli futbolcu Özer Hurmacı, futbol hayatına nokta koydu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, futbola veda kararını duyuran Özer Hurmacı, başta teknik direktör Aykut Kocaman olmak üzere, forma giydiği takımlar ve taraftarlarına teşekkür etti.

Kariyerinde daha önce 2 kez A Milli Futbol Takımı forması giyen, 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanan Özer Hurmacı, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giymişti. 35 yaşındaki Hurmacı, bu sezon ise herhangi bir takımda mukavele imzalamadı.

Özer Hurmacı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Çok değerli spor camiasına, futbol bana çok güzel, çok özel duygular tattırdı. Çocukluğumda, gençliğimde, hayatımın her anında futbol var oldu. Benim içinse artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti. Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygı değer hocam Aykut Kocaman’a; Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini iyi günde kötü günde esirgemeyen başta aileme, tüm taraftarlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Farkında olmadan üzdüğüm, kırdığım, sinirlendirdiğim birileri varsa haklarını helal etsinler. Her son yeni başlangıçlar demektir. Yeni maceralarda görüşmek üzere… Kalın sağlıcakla.”