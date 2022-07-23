Ozan Tufan için olay sözler: "Gerçek bir rezaletti"

Watford'un 32 yaşındaki futbolcusu Dan Gosling, kulübün genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken geçtiğimiz sezon yapılan hatalı transferler hakkında konuştu.

Gosling, Fenerbahçe'den kiralık olarak alınan Ozan Tufan için olay sözler sarf etti. Gosling, "Bir Türk kulübünden Ozan Tufan'ı aldılar. Buraya kiralık olarak gelmişti ve kulübün küme düşmesi umrunda değildi, ne olursa olsun geldiği yere döneceğini biliyordu. İngiltere'de hiç oynamamıştı, ne durum umrundaydı ne de fitti" diye konuştu.

Gosling dikkat çeken diğer sözleri ise şöyle;

"Buraya geldiğinde hiç fit değildi. Değil Watford, İngiltere'ye uygun bir vücut yapısı yoktu. Gerçek bir rezaletti. Gördüğüm en kötü oyuncu topluluğunda oynuyordum. Şimdi kötü oyuncuları gönderdik ve bir üst lige çıkmak için çalışıyoruz."

Ozan Tufan, yaz transfer döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e imza atmıştı