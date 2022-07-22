Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Schalke 04'te kadroda düşünülmeyen milli futbolcu Ozan Kabak, bir başka Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer oluyor.
Spor 22.07.2022, 16:14 22.07.2022, 16:20
Ozan Kabak'ın yeni adresi netleşti. Adı eski takımı Galatasaray ile de anılan 22 yaşındaki savunma oyuncusunun Hoffenheim ile anlaştığı bildirildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; Hoffenheim bu transfer için Schalke 04'e 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
2019'un ocak ayında Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a imza atan Ozan Kabak, buradan da 15 milyon euro bedelle Schalke 04'e transfer olmuştu.
Milli futbolcu kiralık olarak da Liverpool ve Norwich City formalarını giymişti.
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