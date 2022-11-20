Oxford'a göre Brezilya-Belçika finali oynanacak

2022 Dünya Kupası için Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü tahminlerini açıkladı.

Tahmine göre İngiltere çeyrek finalde, Fransa ise yarı finalde organizasyona veda edecek. Arjantin ve Brezilya yarı finalde kozlarını paylaşacak. Sambacılar, Belçika ile final oynayıp kupayı müzesine götürecek.

Kaynak: TRT Spor