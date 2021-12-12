Osasuna'yı yenemediler

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Barcelona, Osasuna'ya konuk oldu.



Xavi'nin takımı 12. dakikada Nicolas Gonzalez ile öne geçerken, ev sahibi ekip 2 dakika sonra David Garcia ile beraberliği yakaladı.



Barça 49'da Abdessamad Ezzalzouli ile bir kez daha öne geçti ancak Ezequiel Avila'nın 86. dakikada kaydettiği gol maçın skorunu belirledi: 2-2.



Bu sonucun ardından Barcelona son 2 haftada 1 puan toplayabildi. Osasuna ise son 3 haftayı beraberlikle noktaladı.

Kaynak: NTVSPOR