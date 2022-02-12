Ortalık karıştı: Kırmızı kartlar havada uçuştu

Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Porto ile Sporting arasında oynanan maçta saha karıştı. Mücadelenin son anlarında tansiyon bir anda yükselirken, iki takım futbolcuları birbirlerine girdi.

Porto forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe'nin başrolde olduğu kavganın ardından 4 futbolcuya kırmızı kart çıktı.

Maçın hakemi, Porto'dan Pepe ve Marchesin ile Sporting'den Palhinha'yla Tabata'yı oyundan ihraç etti.

Yaşanan gerginliğin gölge düşürdüğü mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Porto bu sonuçla puanını 60'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Lizbon ise 54 puanla ikinci sırada yer aldı.