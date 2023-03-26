Orduspor sahalara geri dönüyor

TFF 3. Lig'e 2016-2017 sezonunda veda eden ve profesyonel liglerden çekilen Orduspor, Vali Tuncay Sonel'in yoğun çabası sonucu yeşil sahalara geri dönüyor.

Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'muzun ve ülkemizin değerlerinden Orduspor yarın sahalara dönüyor. Hasret bitiyor. Çok şükür." dedi.

Teknik direktör Hector Cuper yönetiminde 2 sezon Süper Lig'de mücadele eden ardından ise 3. Lig'e kadar gerileyen Orduspor, profesyonel liglerden çekilmişti. Karadeniz ekibi yeniden sahalara dönüyor."

"Sonel yaptığı paylaşımda, "Bugün transferin son günüydü. FIFA'ya taahhüdümüzü yerine getirdik. TFF Başkanımız destek verdi. Deprem bölgesinden futbolcu kardeşlerimizbugün Ordu'ya geldiler. DSİ misafirhanesinde ağırladık. Lisanslarını bugün Trabzon TFF Bölgede çıkarttık. Orduspor yarın 2.amatörde sahada." ifadelerini kullandı.

Orduspor'un lige dönüşüyle ilgili bir başka paylaşımında ise Sonel, "Ordu'muzun ve Ülkemizin değerlerinden Orduspor yarın sahalara dönüyor. Hasret bitiyor. Çok şükür." dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 14 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Çok uğraştık ama değdi... Ordu'muzun ve ülkemizin marka değerlerinden biri olan, UEFA Kupası'nda ülkemizi temsil eden, yıllardır entübe hasta misali sahalardan uzak, 188 TFF sicili nolu Orduspor'umuz Mart 2023'te 2. Amatör kümede sahalara dönüyor. Hazırlıklara başladık." ifadelerini kullandı.