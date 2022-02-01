Onyekuru yeniden Süper Lig yolunda

Sezon başında Monaco'dan 5 milyon Euro'ya trasfer edilen Henry Onyekuru, Olimpiakos'ta beklentilerin altında kaldı. Nijeryalı kanat 21 maçta 1 gol, 1 asistle oynayınca satış listesine koyuldu.

Gözden düşen 25 yaşındaki oyuncu için Türk kulüpleri sıraya girdi. Süper Lig'de etkili performansıyla akıllarda kalan Onyekuru için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Yunan ekibi ile iletişime geçti.

Sportime'ın haberine göre Medipol Başakşehir, Henry Onyekuru için Olimpiakos'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Teklifi reddeden Yunan ekibi 4,5 milyon Euro istedi.

Aynı habere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, Onyekuru'yu kiralık kadroya katmak istese de Olimpiakos bu anlaşmaya sıcak bakmıyor. Kırmızı-beyazlılar, oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek istiyor.

Henry Onyekuru, Galatasaray'da 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı.

Kaynak: NTVSPOR