Önümüzdeki sezon 5 takım birden gönderiyoruz
Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezon Avrupa'ya 5 futbol takımının gönderileceğini açıkladı.
Spor 11.08.2023, 17:14
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya toplam 5 takımın gideceğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımın yanı sıra, ligi 2. sırada bitiren ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
Türkiye Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek ilk ekip olurken, lig 3.'sü ise, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak ikinci temsilci olacak. Sezonu 4. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.
Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp, sezonu ilk 3 sıra içerisinde tamamlarsa, lig 4.'sü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, 5. olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|11. Las Palmas
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|17. Real Sociedad
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|20. Villarreal
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