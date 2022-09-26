Önder Karaveli Spor Toto 1. Lig'de
Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ı çalıştıran Önder Karaveli, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile anlaştı.
Spor 26.09.2022, 21:36 26.09.2022, 21:44
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör konusunda Önder Karaveli ile yapılan görüşmeler sonuncunda prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Teknik Direktör Önder Karaveli'nin imza töreni yarın saat 14.00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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|9
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|5
|8
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|6
|8
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|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
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|5
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|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
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|3
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|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
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|6
|6
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|7
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|4
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|4
|20. Leicester City
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|6
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|6
|16
|3. Real Betis
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|15
|4. Athletic Bilbao
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|5. Osasuna
|6
|12
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|6
|11
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|6
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|10
|9. Valencia
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|9
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|6
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|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
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|3
|20. Elche
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|1