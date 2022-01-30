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Önder Karaveli Larin Yeni Malatyaspor maçında neden oynamadığını açıkladı

Kamp için Antalya'da bulunan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli TRT Spor'un sorularını cevapladı.

Spor 30.01.2022, 12:34
Önder Karaveli Larin Yeni Malatyaspor maçında neden oynamadığını açıkladı

Beşiktaş milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli kampta TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

Önder Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;


 Şenol Güneş'in yardımcısı olur mu?


"Şenol Güneş değerli bir isim. Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü varken bunları konuşmak bence Şenol Güneş'e de teknik direktöre de haksızlık. Cevap vermek bile istemiyorum. Bunu, Önder Karaveli üstünden cevaplamıyorum. Görevi yapan kişi üstünden cevaplıyorum. Devam eden bir lig var. Beşiktaş'ın maçları var. Kendi adıma, bu tip durumlar yerine oyuna odaklanmak istiyorum."
 

Cyle Larin Yeni Malatyaspor maçında neden oynamadı?

Önder Karaveli, 'Cyle Larin sözleşme imzalamaya yanaşmadığı için yönetim oynattırmadı' iddialarına yanıt verdi.

"Yönetim ve Ceyhun Bey, ben göreve başladıktan sonra bana herhangi bir oyuncuyla ilgili bir kelime bile söylemedi. Bu da Beşiktaş'ın saygınlığını gösterir. Benden önce de yaşanmamıştır, bundan sonra da olamaz."

Larin’in son Malatyaspor maçında oynamaması üzerine çıkan spekülasyonlara açıklık getiren Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, bu konuda ne yönetimin, ne de kendisinin en ufak bir dahlinin olmadığını söylemişti.


Transfer için ne söyledi?


"Transferlerimiz sesli geçiyor. Biz transfer yapmaya başladık. Belki medya atlıyor. Kerem Kalafat'ı getirdik. Rosier'e alternatif olarak sağ beke. Takım için daha az süre alan oyuncuları daha fazla kullanmak istiyoruz. Bunlardan biri Alex. Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Necati Bilgiç, Emirhan İlkhan... Bunlar bizim kış dönemi transferlerimiz."


Necip, Batshuayi ve Alex Teixeira yorumu


"Necip'in Beşiktaş takımındaki sürecine de bakmak lazım. Her yerde oynatıldı, nerede oynayacaksa hemen geldi. İnsanların Necip'e biraz haksızlık yaptığını da düşünüyorum, biraz daha tolarens gösterilmesi lazım. Ben stoperdeki performansından son derece memnunum. Alanya deplasmanında yabancı oyuncu son 1 dakika oyuna girmeyi kabul etmedi. Necip Uysal, çağrılınca üstündeki eşofmanı yolda çıkarak oyuna hazırlandı ve girdi."

"Batshuayi'nin gol pozisyonuna girmesi onun ve oyun için sevindirici. Doğru ataklar yapabildiğimizi gösteriyor. Sadece o gol kaçırmıyor. Batshuayi üzerinden ilerlemek çok doğru değil. Larin de, Rachid de kaçırıyor. Alex Teixeira'yı çok önemsiyoruz. Rakip savunmanın dengesini bozabilecek bir oyuncu. En uçta da oynatabiliriz. Bizim tabelamızı arttırabilecek bir oyuncu. Alex'i mümkün olduğu kadar rakip kaleye yaklaştırmak istiyorum."

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: NTVSPOR

#beşiktaş #Önder Karaveli #Larin #Şenol Güneş
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