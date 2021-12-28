banner38

Önder Karaveli: "İki takım da yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadı"

Süper Lig'in 19. haftasında 1-0 kaybedilen Konyaspor maçını değerlendiren Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, gerek Beşiktaş'ın gerekse de Konyaspor'un yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını ifade etti.

Spor 28.12.2021, 01:31
Önder Karaveli: "İki takım da yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadı"

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Karaveli, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'u aldığı galibiyetten ötürü tebrik etti.

Yeşil-beyazlı ekibin ligdeki konumunu hak eden bir oyunu ortaya koyduğunu anlatan Karaveli, şöyle konuştu:

"Konyaspor'la ilgili yaptığımız analizlerde beklerini kullanmaya çalışan, ön tarafta da hızlı oyuncularıyla pozisyonlar bulan ve kompakt oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. En başından onları durdurmayı planladık. Biraz daha ön alanda tam baskı olmasa da rakibi caydırıcı bir yerleşim düşünmüştük. Maçın başından itibaren bu, düşündüğümüz kadar ön alanda olmadı ama alan savunulmasını oyuncularımızın doğru yaptığını düşünüyorum. Konyaspor'un özellikle maçın ilk yarısında çok etkili pozisyonlar bulduğunu, oyununu coşkulu, etkili oynayabildiğini düşünmüyorum. Bizim açımızdan baktığımızda da öyle çok zengin bir oyun değildi. Hücum açısından özellikle çok zengin bir oyun değildi. İki takımın da karşılıklı, dengeli oynadığı bir oyun olduğunu düşünüyorum."

Karaveli, maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna müdahalelerde bulunduğunu hatırlatarak, rakibin de buna karşılık verdiğini anımsattı.

"Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı"

Oyuna giren futbolcuların yüksek katkı veremediğine işaret eden Karaveli, şunları kaydetti:

"Oyuna giren iki oyuncumuzdan özellikle hücum açısından katkı alamadık. Bu da oyunumuzu geliştirmek, biraz daha rakip alana götürmek yerine rakibin de yaptığı değişikliklerle oyunun biraz daha bizim kalemize doğru dönmesine neden oldu. Ama ben oyunun tamamında iki takımın da yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını düşünüyorum. İki takım da son derece dengeli götürmeye çalıştı. 90'ıncı dakikada verdiğimiz bir pozisyon... Ön tarafta sonlandıramadığımız, ceza sahası içinde, hatta kale sahası içinde daha kalabalık olduğumuz pozisyonda gol yedik. Yoğun maç trafiğinin her iki takımı olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Oynanan oyunun daha yüksek seviyede olması gerekirdi. Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız."

"Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum"

Karaveli, bir basın mensubunun maçın hakeminin performansına ilişkin sorusuna, "Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum." diye cevap verdi.

Beşiktaş'taki kariyeriyle ilgili bir soru üzerine ise Karaveli, "Kendi açımdan değerlendirdiğimde Beşiktaş Kulübünün çalışanıyım. Beşiktaş Kulübü bana bir görev vermişti, onu sürdürdüm. Daha sonra da Sergen hocamızın ayrılmasıyla beraber A takımda bir görev verdi ve onu da mümkün olduğu kadar iyi, doğru ve en net şekilde yapmaya çalışıyorum. Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır, en kısa zamanda. Beşiktaş, en doğru organizasyona en kısa zamanda ulaşacak. Hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#beşiktaş #Önder Karaveli #Konyaspor
Yorumlar (0)
banner35
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8