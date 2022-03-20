Önder Karaveli: "Golleri kaçıran sadece Batshuayi değil"

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli mücadeleyi değerlendirdi. Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Daha önce de yaşadık"

"Birçok defa bu tarz maçlar yaşadık. Oyunun büyük bir bölümünde üstün olduğumuz ama gol yollarında şansımızın olmadığı maçlar."

"Sadece Batshuayi değil"

"Golleri kaçıran sadece Batshuayi değil. Ben bunu paylaştırmaktan yanayım. Batshuayi'nin vuruş konusundaki yaşadıkları gol sayısını arttırmasını engelliyor. Bugün bir gol attı ama kaçırdığı pozisyonları atsa çok daha iyi olacaktı."

"Her zaman planlarımızda var"

"Emirhan'ı sadece bugün değil önceki maçlarda da fazlaca kullanamadık. Maçlara göre yapılan planlar, akışı gibi durumlardan dolayı Emirhan'a fazlaca şans veremedik. Aslında her maçın öncesi Emirhan'ı kullanma planımız var."