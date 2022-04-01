Önce hesaplara bakacak sonra aday olacak

Galatasaray'da gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısınca Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmesi. Elmas seçime gidileceğini açıkladı. 23 Nisan'da gerçekleşmesi planlanan seçimde çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yeniden seçim yapılacak.

İlk adaylığını açıklayan isim Metin Öztürk oldu. Eşref Hamamcıoğlu da dün resmi olarak adaylığını duyurdu. Ali Fatinoğlu ise adaylığını koymak için beklentilerini açıkladı.

Fatinoğlu istedikleri Nakit akış Tablosu'nu inceledikten sonra adalığa karar vereceğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Fatinoğlu, "Özellikle Nakit Akım Tablosunu yönetime talip olma niyetindeki değerli Galatasaraylılar’la paylaşılması, bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla;tüm adaylara, talep etmeleri halinde gerekli bilgi ve belgelerin paylaşılması gerektiğinin altını çizerim. Sayın Başkan Burak Elmas ve Sayın Remzi Sanver’i bu bilgileri istemek için telefonla aradım. Kendilerine ulaşamadım. Divana dilekçe vererek isteyeceğiz. Ekibimle birlikte yapacağımız inceleme sonunda, başarabileceğimize inanırsak bu kutsal göreve talip olacağımızı duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTVSPOR