Önce 'gitsin' dediler şimdi 'kalsaydı' diyorlar
Galatasaray'da sezon başında yapılan transferlerden yanı sıra takımdan gönderilen isimlerin performansları da tartışma konusu oldu. Kaleci Okan Kocuk, kanat oyuncusu Yunus Akgün ve 10 numara pozisyonunda oynayan Emre Akbaba gittikleri takımlarda isimlerinden söz ettirmeyi başardı. Sezon başında kiralanmaları taraftarlar tarafından olumlu karşılanan futbolcular için şimdilerde 'keşke kalsalardı' yorumları yapılıyor.
Galatasaray'da sezon başında gönderilen futbolcular tartışma konusu oldu. Bunun sebebi ise gönderilen oyuncuların gittikleri takımlarda isimlerinden söz ettirmiş olmaları.
Okan Kocuk'un Giresunspor'da, Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da Emre Akbaba'nın ise Alanyaspor'daki görüntüsü sarı kırmızılı camiayı adeta pişman ettirdi.
Kiralık gönderilen isimlerden üçünün dikkat çeken performansları;
-Okan Kocuk, GZT Giresunspor'un kaledeki değişilmez isimlerinden biri haline geldi.
-Yunus Akgün, Adana Demirspor'da özellikle İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın gelişiyle birlikte müthiş bir çıkış gerçekleştirdi. 21 yaşındaki futbolcu, Adana ekibinde çıktığı 21 maçta 6 gol attı 11 de asist yaptı.
-Emre Akbaba, Alanyaspor'da çıktığı 21 maçta 5 gol attı 4 de asist yaptı.
Öte yandan Emre Akbaba, Alanyaspor'un Altay'ı 2-0 yendiği maçta skora 1 gol katkısı sağladı ve sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi yine başardı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Fenerbahçe
|21
|33
|6. Beşiktaş
|21
|32
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|21
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Samsunspor
|19
|30
|8. Adanaspor
|19
|29
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|19
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|20
|23
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|30
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|20
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11